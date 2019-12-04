المهندس: لن نسمح بعودة داعش تحت أي ظرف

2019/12/04 | 03:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، مساء الثلاثاء، أن الحشد على جهوزية واستعداد في مواجهة خلايا “داعش” الإرهابي في كافة قواطع العمليات، مشدد...

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