منظمة UPP الإيطالية تختتم بطولة كرة الطائرة للسيدات مع حملة مناهضة العنف ضدّ المرأة

2019/12/04 | 03:39 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل إختتمت منظمة جسر إلى “UPP الإيطالية” ضمن مشروعها مدّ الجسور بين مجتمعات نينوى بطولة كرة الطائرة للسيّدات عصر هذا اليوم الثلاثاء المصادف 3 كانون الأول 2019 في ملعب نادي قره قوش الرياضي بمشاركة فرق من ناحية بعشيقة وقره قوش وبرطلة وبمشاركة جماهير واسعة.بدأت إحتفالية الإختتام بكلمة ترحيبية قدّمها …

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