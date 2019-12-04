وزير النفط العراقى: أوبك تفضل خفضا أكبر


وزير النفط العراقى: أوبك تفضل خفضا أكبر
2019/12/04 | 04:27 - المصدر: اليوم السابع
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