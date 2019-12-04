روسيا تتحدث عن مواجهة «الناتو» والأخير يصرح بـ «الصداقة»

2019/12/04 | 05:48 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيفيما يتبادل قادة «الناتو» الانتقادات قبل قمة متوترة في لندن، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أمس الثلاثاء، إن روسيا تراقب «باهتمام كبير» التطورات في اجتماع عيد ميلاد حلف شمال الأطلسي.وصرّح بيسكوف أن الناتو «نتاج عصر المواجهة، عصر الحرب الباردة»، وهو شيء يقول إن روسيا لا ترغب في العودة إليه.وأضاف المسؤول الروسي أن «التحالف الذي تم إنشاؤه وشكلته أيديولوجية المواجهة، بالطبع، لا يمكن أن يحقق أي شيء آخر سوى المواجهة».وفاقمت علاقات تركيا الوثيقة على نحو متزايد مع موسكو، وشرائها لأنظمة الدفاع الجوي الروسية التي لا تتفق مع معدات الناتو، من التوترات بين الحلفاء، إلا أن بيسكوف يقول إن «هذه العلاقات لا تضر بحلف الناتو»، وفق ما نقلت «الأسوشيتد برس».بدوره، دعا الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، حلف شمال الأطلسي إلى تنشيط الحوار مع روسيا، مشيراً إلى أهميته لإبعاد إمكانية وقوع حوادث خطيرة بين عسكريي الطرفين.وفي كلمة ألقاها في لندن، قبيل افتتاح أعمال قمة زعماء الدول الأعضاء في الناتو، قال ستولتنبيرغ: «قد نستطيع عمل المزيد فيما يخص الحوار (مع روسيا)».وتابع: «ثقتي كبيرة في مبدأ المسارين..لا أرى تناقضا بين مواجهة التهديدات والحوار مع روسيا».

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