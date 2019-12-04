محمد أبو قمر - هلوسات

2019/12/04 | 07:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_أبو_قمر في ظني أن أي محاولة لإحداث نهضة صناعية حقيقية قابلة للاستمرار والتطور بما يؤدي إلي الدخول الفعلي في معترك التقدم الحضاري والانساني المتسارع في العالم لا يمكن أن تأتي إلا من تحت ، من القاعدة الشعبية بشرط تحرير هذه القاعدة الشعبية من ثقافة الخرافة والاتكالية ومن الخطاب الفكري والعقائدي الذي يفصل هذه القاعدة عن الزمن ويفرض عليها قيم وقوانين وسبل وأساليب حياة مضي عليها أكثر من ألف عام ويحاصر إمكاناتها......

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