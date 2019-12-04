2019/12/04 | 07:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شرعت قوات الحشد الشعبي يوم الاربعاء بعملية امنية لمطارة عناصر داعش في جزيرة الحضر جنوب غرب مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمال العراق.

وذكر مصدر امني مسؤول ان اللواء 44 بالحشد وبمساندة القوات الامنية شرع بعملية امنية "كبيرة" لمطاردة فلول داعش المنهزم داخل جزيرة الحضر.

يشار الى ان تنظيم داعش شن خلال اليومين الماضيين هجومين على مناطق اطراف مدينة الموصل وقد تصدت له القوات الامنية العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق عملية امنية جنوب غرب مدينة الموصل) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق عملية امنية جنوب غرب مدينة الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).