2019/12/04 | 07:56 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد شهود عيان بمحافظة الديوانية، اليوم الأربعاء، أن المتظاهرين احرقوا منزل احد القادة العسكريين في المحافظة.

وذكر الشهود لـ"الغد برس"، أن "المتظاهرين الغاضبين أقدموا على حرق منزل قائد شرطة الديوانية المقال من منصبه اللواء فرقد العيساوي".

وبينوا، أن "إحراق منزل العيساوي يأتي ردا على اتهامه بإعطاء الأوامر لضرب المتظاهرين بالرصاص الحي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شهود عيان من الديوانية: متظاهرون غاضبون يحرقون منزل قائد شرطة المحافظة المقال) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شهود عيان من الديوانية: متظاهرون غاضبون يحرقون منزل قائد شرطة المحافظة المقال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).