وزير النفط: أوبك تفضل خفضا أكبر

2019/12/04 | 08:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال وزير النفط ثامر غضبان اليوم الثلاثاء إن أعضاء أوبك يبدون ميلا إلى الموافقة على خفض أكبر في إنتاج النفط خلال اجتماعهم هذا الأسبوع وإن ما من أحد يتحدث عن زيادة الإنتاج.

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