اللجنة التنسيقية تدعو لتظاهرة سلمية كبرى في التحرير

2019/12/04 | 08:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت اللجنة التنسيقية للتظاهرة الموحدة يوم امس الثلاثاء الى تظاهرة موحدة في ساحة التحرير في بغداد الجمعة القادمة تحت شعار "سلمية لاتخريبية" يشارك فيها...

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