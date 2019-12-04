الكهرباء: 1,4 مليار دولار لإنجاز خطة لنقل وتوزيع الطاقة

2019/12/04 | 08:28 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعدت وزارة الكهرباء، الاربعاء، خطة معجلة ستنفذ قبل شهر ايار المقبل، بمبلغ مليار و400 مليون دولار للنهوض بواقعي النقل والتوزيع في عموم البلاد".

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