2019/12/04 | 08:28 - المصدر: موازين
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعدت وزارة الكهرباء، الاربعاء، خطة معجلة ستنفذ قبل شهر ايار المقبل، بمبلغ مليار و400 مليون دولار للنهوض بواقعي النقل والتوزيع في عموم البلاد".
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء: 1,4 مليار دولار لإنجاز خطة لنقل وتوزيع الطاقة ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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