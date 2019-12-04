علماء يحذرون من مجاعة قاتلة في الأرض

2019/12/04 | 08:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} اكتشف فريق علماء دولي، أن التغيرات المناخية ستؤدي إلى انخفاض حاد بالمنتجات الزراعية والبحرية في جميع أنحاء العالم، ما يسبب مجاعة شاملة على وجه الأرض.

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