2019/12/04 | 08:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت كتلة سائرون، يوم امس الثلاثاء، أن يوم الاربعاء سيكون آخر موعد لتقديم الكتل السياسية لمقترحاتها حول قانون الانتخابات....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سائرون تحدد موعدا نهائيا لتقديم الكتل السياسية مقترحاتها) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سائرون تحدد موعدا نهائيا لتقديم الكتل السياسية مقترحاتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).