العراق يعتقل نائب البغدادي

2019/12/04 | 08:50 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القوات الامنية تلقي القبض على نائب للبغدادي في كركوك

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