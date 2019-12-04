عصابة تسليب تقتل مواطنا عراقيا في إيران

2019/12/04 | 08:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اقدمت عصابة تسليب وسرقة في إيران على قتل مواطن عراقي.

وقالت مصادر اعلامية لشفق نيوز، ان شخصا يُدعى (خيري علي عامر الرياحي) من اهالي منطقة الجبيلة في محافظة البصرة قُتل بإطلاقات نارية على يد عصابة تسليب في منطقة الاحواز الإيرانية أثناء ذهابه للعلاج.

وذكرت المصادر ان العصابة هاجمت السيارة التي، كانت تقل القتيل بعد أن رفض سائقها الانصياع لهم فقاموا بإطلاق النار عليها فأصيب بعده طلقات في جسده فارق على اثرها الحياة.

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