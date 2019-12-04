روسيا تزود قواتها البحرية بأسلحة جديدة

2019/12/04 | 08:58 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع المسؤولين العسكريين أن القوات البحرية تستلم خلال العام الحالي أكثر من 480 قطعة سلاح وعتاد عسكري جديدة، منها غواصتان و23 سفينة سطح وسفينة مساندة و3 طائرات و4 منظومات صاروخية لخفر السواحل وأكثر من 400 صاروخ وطربيد.

ويجري تزويد القوات النووية البحرية بغواصات جديدة من فئة "بوريه" مع صواريخ "بولافا".

وفي ما يخص القوات الاستراتيجية غير النووية التابعة للأسطول البحري الحربي الروسي، تشكل السفن المزودة بصواريخ "كاليبر" قوتها الرئيسية.



وذكر الرئيس بوتين أن صواريخ "كاليبر" التي تعتبر من أسلحة الدقة العالية تستطيع أن تصيب الأهداف على بعد 1.5 ألف كيلومتر.



وتحصل القوات البحرية الروسية على المزيد من صواريخ "كاليبر".

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