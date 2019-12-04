مقتل 5 أطفال وإصابة آخر بانفجار قذيفة غربي اليمن

2019/12/04 | 08:58 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، يوم أمس الثلاثاء، عن مقتل 5 أطفال وإصابة آخر بانفجار قذيفة في محافظة الحديدة، غربي اليمن.

وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، إن "قذيفة من مخلفات العدوان انفجرت في قرية المنقم بمديرية الدريهمي جنوب الحديدة، ما أدى إلى مقتل 5 أطفال وإصابة سادس".

وكانت جماعة "أنصار الله" قد قالت في وقت سابق، إن طفلا قُتل، وأصيب 4 آخرين بإطلاق الجيش اليمني الحكومي قذيفة مدفعية على قرية المنقم في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة.

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