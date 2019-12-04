الغضبان: أوبك تفضل خفضا أكبر

2019/12/04 | 08:59 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اكد وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، امس الثلاثاء، إن أعضاء أوبك يبدون ميلا إلى الموافقة على خفض أكبر في إنتاج النفط.

وذكر الغضبان في تصريح تابعته "الغد برس"، ان " أعضاء أوبك يبدون ميلا إلى الموافقة على خفض أكبر في إنتاج النفط خلال اجتماعهم هذا الأسبوع وإن ما من أحد يتحدث عن زيادة الإنتاج".

واضاف، إن "أضعف تصور لنتيجة اجتماع أوبك مع حلفاء مثل روسيا سيكون تمديد العمل بالخفض الحالي البالغ 1.2 مليون برميل يوميا".

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