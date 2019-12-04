البنتاغون: ادلة جديدة على تهديد ايران لأمريكا في الشرق الاوسط

2019/12/04 | 08:59 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وسائل إعلام نقلا عن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الأربعاء، بوجود أدلة جديدة عن تهديد إيراني للقوات والمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط.

ونقلت وسائل إعلام عن الوزارة قولها إن إيران حركت قوات وأسلحة بشكل يثير مخاوف الولايات المتحدة من هجوم محتمل إذا أمر النظام الإيراني به، فيما أكدت على أنه لا توجد أدلة على وجود تهديد إيراني لمسؤولين أمريكيين.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم البنتاغون، ريبيكا ريبريتش، لـ"سكاي نيوز عربية" نواصل مراقبة النظام الإيراني جيشه ووكلائه.



نحن جاهزون جدا للدفاع عن القوات والمصالح الأمريكية إذا احتجنا لذلك".

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن مسؤول في إدارة ترامب أنه "ليس من الواضح ما إذا كان التهديد المحتمل سيأتي من الحكومة المركزية أو الحرس الثوري الإيراني".

وأشار رئيس العمليات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط مؤخرا إلى أن الولايات المتحدة تتوقع نوعا من العمل الإيراني ردا على العقوبات والضغوط الأمريكية، التي تحاول حمل النظام على التخلي عن برنامجه النووي.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكنزي: "أتوقع أنه إذا نظرنا إلى الأشهر الثلاثة أو الأربعة الماضية ، فمن المحتمل أن يفعلوا شيئا غير مسؤول".

وأكدت الولايات المتحدة أن الإيرانيين قاموا بالعديد من الاستفزازات ضد الشحن التجاري في الخليج في وقت سابق من هذا العام، وكانوا أيضا مسؤولين عن هجوم ضخم بطائرات بدون طيار على البنية التحتية للنفط في السعودية.

ومنذ أسابيع عدة، قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبير، إن "الإدارة مسرورة لرؤية تراجع في الأعمال الإيرانية العلنية في المنطقة وإن الإدارة أرادت أن ترسل إشارة بأن الطريق إلى الأمام عبر الدبلوماسية لكن الجيش على استعداد للعمل حسب الحاجة".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن ترامب وافق على إرسال قوات أميركية ذات طبيعة دفاعية وتركز بشكل أساسي على الدفاع الجوي والصاروخي.

وذكر البنتاغون أنه سيتم نشر ثلاثة آلاف جندي أمريكي إضافي في السعودية، لافتا إلى أن القوات التي سيتم نشرها، تشمل مجموعات للدفاع الجوي ومجموعات قتالية.

وفي ايار 2018، أعلن ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المرم مع إيران، وأعاد فرض عقوبات صارمة على طهران بسبب دورها في زعزعة الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

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