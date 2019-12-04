أميركا لا تستبعد فرض رسوم جمركية على السيارات المستوردة

2019/12/04 | 09:00 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير التجارة الأميركي ويلبور روس، إن إدارة ترامب لم تستبعد فرض رسوم جمركية على السيارات المستوردة بعد أن انقضت مهلة للمراجعة في نوفمبر دون اتخاذ إجراء.

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