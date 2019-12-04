الكهرباء: 1.4 مليار دولار لإنجاز خطة لنقل وتوزيع الطاقة

2019/12/04 | 09:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعدت وزارة الكهرباء، الاربعاء، خطة معجلة ستنفذ قبل شهر ايار المقبل، بمبلغ مليار و400 مليون دولار للنهوض بواقعي النقل والتوزيع في عموم البلاد".

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة احمد العبادي، ان "وزارته ولضمان الموثوقية في قطاعي النقل والتوزيع في عموم البلاد، قد اعدت خططا تسعى لتنفيذها قبل شهر ايار المقبل استعدادا لموسم الصيف"، منوها أن "الخطة المعجلة تقضي بتوفير مبلغ مليار و400 مليون دولار خارج موازنة الوزارة لتطوير هذين القطاعين".

واضاف، ان "وزارته بانتظار موافقة المجلس الوزاري للطاقة للشروع بتنفيذ هذه الخطة".

واضاف، ان "قطاعي النقل والتوزيع يعانيان من القدم والتهالك، ما يتسبب بضياع في الطاقة المتاحة بنسبة 60 بالمئة، وعليه عمدت وزارته الى اعداد هذه الخطة لتأهيل شبكات النقل والتوزيع في عموم البلاد لضمان موثوقية اكبر في الطاقة التي ستجهز للمواطنين في الصيف المقبل والذي من المتوقع ان يشهد ساعات تجهيز هي الافضل منذ اعوام عدة".

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