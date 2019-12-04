تحذير من خطورة الساعات الذكية على الأطفال

2019/12/04 | 09:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الخبير التقني الألماني مايك مورجنشتيرن، أن الساعات الذكية المخصصة للأطفال قد تهدد خصوصية البيانات.

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