2019/12/04 | 09:16 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر محلي في الديوانية، الاربعاء، بأنه تم احراق منزل قائد شرطة الديوانية الأسبق المقال اللواء فرقد العيساوي.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "محهولين اقدموا على حرق منزل قائد شرطة الديوانية الأسبق المقال اللواء فرقد العيساوي الواقع على طريق دغارة – ديوانية".

واضاف ان "ذلك ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. حرق منزل قائد شرطة الديوانية الأسبق) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. حرق منزل قائد شرطة الديوانية الأسبق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).