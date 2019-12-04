النزاهة: صدور أمري استقدام بحق نائب رئيس مجلس نينوى وأحد أعضائه

2019/12/04 | 09:17 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت هيأة النزاهة عن صدور أمري استقدامٍ بحقِّ نائب رئيس مجلس محافظة نينوى السابق وأحد أعضاء مجلس المحافظة.

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