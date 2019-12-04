التربية تعلن قرارها من إمتحانات نصف السنة والعطلة الربيعية

2019/12/04 | 09:17 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أنهت وزارة الـتـربـيـة جميع اسـتـعـداداتـهـا لاجــراء امـتـحـانـات نـصـف الـسـنـة المـؤمـل اجــراؤهــا بـدايـة الـعـام المـقـبـل، بـيـنـمـا تـعـمـل عـلـى عـقـد اجـتـمـاعـات موسعة مع المسؤولين لتحديد مواعيد الامتحانات والعطلة الربيعية.

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