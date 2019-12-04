2019/12/04 | 09:17 - المصدر: ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة حزب الله: 5 قوى عراقية تتحرك لتشكيل “كتلة أكبر” تختار رئيس وزراء جديد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ناس الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/04 | 09:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة حزب الله: 5 قوى عراقية تتحرك لتشكيل “كتلة أكبر” تختار رئيس وزراء جديد) نشر أولاً على موقع (ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة حزب الله: 5 قوى عراقية تتحرك لتشكيل “كتلة أكبر” تختار رئيس وزراء جديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس).