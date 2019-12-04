توفيق أبو شومر - إلى منقبي العقول !!

2019/12/04 | 09:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #توفيق_أبو_شومر إليكم هذه القصة الفنية من تراثنا، حدثتْ في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز بتصرف:"كان لقاضٍ في الكوفة جاريةٌ من الجواري، لم يكن يعلمُ أنها مُغنيَةٌ، لها صوت جميل، حتى جاءَه رجلٌ، والحَّ على القاضي في طلب شرائها، ثم اعترف الرجلُ للقاضي بأنه يرغب في شرائها لأنها مغنيةٌ حسنةُ الصوت، فقرر القاضي أن يسمع صوتها، فغنَّت شعرا، فطربَ القاضي طربا شديدا، وتخلَّى عن وَقارهِ المُعتاد، رفع حذاءه وعلقه في أذنه......

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