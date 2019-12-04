حكمت الحاج - ثلاثون عاما على بغدادات..

2019/12/04 | 09:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حكمت_الحاج مع انتهاء الحرب العراقية الإيرانية الضروس عام 1988 كنت أنهيت قصيدة طويلة لي بعنوان "بغدادات" أؤرخ فيها لمخاوفي وكوابيسي وسخرياتي أيضا لسنوات طويلة.وعلى عادة الشعراء تلك الأزمان هيأتها للنشر وتقصدت تحميلها بتصدير وتذييل.أما التصدير فكان التنصيص بعد العنوان وقبل اسم الشاعر على انها قصيدة نثر.وأما التذييل فكان يطلب من المحرر أن ينشر القصيدة كاملة أو ألا ينشرها مبتورة إطلاقا.ونظرا لملمح الطول الذي......

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