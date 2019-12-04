شاهد..الشاب الذي تسبب في فتنة النجف يكشف الحقيقة

2019/12/04 | 09:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف شاب عراقي ظهر في فيديو على قناة "العربية حدث" السعودية وهو يقول انه تعرض للتعذيب في مرقد السيد محمد باقر الحكيم في النجف الاشرف على يد ايرانيين و...

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