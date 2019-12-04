الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر: العقد الجاري الأشد حرارة في التاريخ

2019/12/04 | 09:20 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية

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