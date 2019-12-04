2019/12/04 | 09:22 - المصدر: بغداد اليوم

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صدور أمري استقدام بحق نائب رئيس مجلس نينوى وأحد اعضائه

يتبع.



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بغداد اليوم - بغداد

نفت تنسيقية التظاهرة الكبرى، الاربعاء 4 كانون الاول 2019، ان تكون العتبة العباسية هي من دعت الى تظاهرة يوم الجمعة المقبل، مبينة أن العتبة مدعوة للتظاهرة فقط.

وقال عضو اللجنة التنسيقية لتظاهرة (مسيرة العراق الموحدة)

بغداد اليوم - بغداد

خاطب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، رئيس الجمهورية برهم صالح بتكليف شخصية جديدة لرئاسة الوزراء خلال 15 يوما.

ونصت وثيقة صادرة من رئاسة البرلمان وموجهة الى رئيس الجمهورية بتاريخ 2 كانون الاول 2019، على أنه "استنادا الى

بغداد اليوم-بغداد

أكد النائب عن محافظة ذي قار، قصي الياسري، الثلاثاء (3 كانون الأول 2019) ان قائد الشرطة الجديد ريسان الابراهيمي، تم تنصيبه بناء على مطالب جماهيرية وعشائرية لأبناء الناصرية، بعد المجزرة التي راح ضحيتها العشرات بين شهيدا وجريح.





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