البلداوي يكشف عن ظهور كتلة كبيرة داخل البرلمان لترشيح رئيس الوزراء المقبل

2019/12/04 | 09:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

بين النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، اليوم الأربعاء، ان الشعب هو الكتلة الأكبر وقد تبرز خلال الأيام المقبلة كتلة جديدة داخل البرلمان

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