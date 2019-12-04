القانونية النيابية: تصويت البرلمان على قانون التقاعد يمنحه الشرعية لتنفيذه

2019/12/04 | 09:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أوضحت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء، مسؤوليات وصلاحيات رئيس الجمهورية بشأن قانون التقاعد الموحد الجديد، مبينة ان الرئيس بامكانه ابداء ملاحظات حول أخطاء

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