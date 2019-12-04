2019/12/04 | 09:32 - المصدر: موازين
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- انخفض مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الأربعاء.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المؤشر نيكي يفقد 0.83% في بداية التعامل بطوكيو ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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