استثمارات الشركات الصينية تسجل ابطأ وتيرة خلال ثلاث سنوات

2019/12/04 | 09:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

سجلت استثمارات الشركات الصينية أبطأ وتيرة لها منذ ثلاث سنوات متأثرة بالحرب التجارية الطويلة مع الولايات المتحدة ، حيث رفعت الشركات الصينية إنفاق رأس المال بنسبة 1.6٪ في الربع الثالث من العام الحالي ، وهو أضعف نمو في ثلاث سنوات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما زادت الاحتياطيات النقدية لدى الشركات بنسبة 5.6٪ على أساس سنوي في سبتمبر أيلول الماضي ، وهو الأضعف منذ عام 2018.

كذلك نمت الإيرادات بنسبة 6.7٪ بينما ارتفع صافي الربح بنسبة 7.8٪ مقابل 22٪ تقريبًا قبل عامين.

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