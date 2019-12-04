عملية استباقية لملاحقة فلول داعش جنوب الحضر

2019/12/04 | 09:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قيادة عمليان نينوى، عملية أمنية استباقية جنوب مدينة الحضر بمحافظة نينوى لملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية.

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