"رفع العلم أثناء التظاهرات".. استدعاء ولي أمر طالب عراقي يغضب ناشطين

2019/12/04 | 09:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تداول ناشطون عراقيون على موقع تويتر صورة لما قالوا إنها استدعاء من مدرسة عراقية لولي أمر طالب بسبب رفع "ابنه العلم العراقي أثناء التظاهرات".

ويظهر في الصورة الاستدعاء بتاريخ الثالث من ديسمبر الجاري، واسم المدرسة وهي "عبد المحسن الكاظمي" واسم الطالب والموقع على الاستدعاء.

وتطلب المدرسة حضور ولي أمر الطالب لأمور تتعلق "بسلوك ابنكم في المدرسة وحضوركم ملزم لاستمرار دوامه ".



ومكتوب بخط اليد أن السبب هو "رفع العلم العراقي في التظاهرات".

ولم يتسن لموقع الحرة التأكد من صحة هذه الوثيقة.

وأثار هذا الاستدعاء غضب عدد من المغردين.



وكتب "مهدي الحسيني": "إن صحت هذه الورقة من هو الذي يحتاج تقويم سلوكه؟".

وكتب محمد: "هل العلم العراقي أصبح سُبّة؟ هل رفع الطالب علم دولة معادية مثلا؟ ماذا جرى لعقولكم".

وكتبت منى أن رفع ابنه العلم العراقي في التظاهرات "جريمه يحاسب عليها في قانون متوسطة عبدالحسن الكاظمي".

ويتظاهر العراقيون منذ أوائل أكتوبر ضد الفساد وزيادة النفوذ الإيراني، وراح ضحية هذه الاحتجاجات أكثر من 420 قتيلا.

وقدم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي استقالته بعد شهرين من الاحتجاجات وقبلها البرلمان.

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