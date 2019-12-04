بتواجد الشرطة والقوة الجوية.. اليوم قرعة ربع ونصف نهائي بطولة الأندية العربية

2019/12/04 | 09:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تجري في العاصمة السعودية الرياض، الاربعاء، قرعة الدورين ربع ونصف النهائي لبطولة الاندية العربية لـكـرة الـقـدم "كـأس محمد الـسـادس للأندية الأبـطـال".

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