امريكا تخصص ملايين الدولارات لمشاريع في سهل نينوى

2019/12/04 | 09:52 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض سهل نينوى لدمار كبير بعد سيطرة داعش عليه عام 2014

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