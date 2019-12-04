إيران تصدر توصيات لرعاياها بشأن زيارة العتبات المقدسة في العراق

2019/12/04 | 09:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أصدرت إيران، الأربعاء (02 كانون الأول 2019)، مجموعة توصيات إلى الزوار الإيرانيين المتوجهين إلى العراق لزيارة العتبات المقدسة.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن "منظمة الحجة والزيارة الايرانية أصدرت مجموعة توصيات الى الزوار الايرانيين المتوجهين الى العراق، نصحتهم فيها بزيارة العتبات المقدسة بشكل جماعي، وعدم التواجد في اماكن الاحتجاجات".

يتبع .



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