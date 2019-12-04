2019/12/04 | 10:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت شركة انفينكس العلامة التجارية الرائدة للهواتف الذكية عبر الإنترنت والمصممة للأجيال الشابة، بإطلاق هاتفها الذكي infinix S5 في السوق المصري بأكبر شاشة عرض بتصميم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اطلاق هاتف انفينكس S5 الجديد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اطلاق هاتف انفينكس S5 الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).