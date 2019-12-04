قوة من الحشد تنفذ عملية استباقية جنوب بحيرة حمرين

2019/12/04 | 10:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى

نفذت قوة من اللواء الرابع في الحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، عملية استباقية بعد رصدها تحركات مشبوهة لعناصر “ داعش” جنوب بحيرة حمرين في

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