الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لمغادرة مرتفعات الجولان السورية

2019/12/04 | 10:00 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متتابعة/ الغد برس:

أفادت وكالة "نوفوستي"، اليوم الأربعاء، بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة طالبت إسرائيل بمغادرة مرتفعات الجولان المحتلة.

وقالت الوكالة إن 91 دولة صوتت لصالح هذا القرار، فيما رفضه 9 أعضاء، وامتنع 65 عضوا عن التصويت.

ويطالب القرار إسرائيل بمغادرة كل الأراضي السورية المحتلة في الجولان حتى خط الرابع من حزيران 1967، تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي.

واعتبرت الجمعية العامة قرار إسرائيل الصادر في 14 أيلول 1981، الذي بسطت به حكمها وفرضت قوانينها في الجولان السوري المحتل، باطلا ولاغيا.

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