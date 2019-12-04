2019/12/04 | 10:02 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عنه: تحالف القوى غير راغب بمنصب رئيس الوزراء) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عنه: تحالف القوى غير راغب بمنصب رئيس الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).