طالباني: قرابة مليون نازح من محافظة نينوى في اقليم كوردستان

2019/12/04 | 10:02 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن قوباد طالباني نائب رئيس وزراء اقليم كوردستان يوم الاربعاء ان قرابة مليون نازح من محافظة نينوى يتواجدون في الاقليم.

وقال طالباني في كلمة له خلال افتتاح المنتدى الدولي للاستثمار والاعمار في نينوى المنعقد في العاصمة اربيل ان اقليم كوردستان استقبل قرابة مليون نازح من محافظة نينوى ولا يزالون متواجدين في الاقليم.

واضاف انه "يمكن لكوردستان ان تصبح بوابة مهمة لاعمار نينوى"، مردفا بالقول انه "ينبغي للحكومة الاتحادية ايلاء اهتمام اكثر بنينوى".

واستطرد طالباني بالقول ان النزوح رفع معدل النسبة السكانية في اقليم كوردستان الى 30% وهذا اثر على الموارد الاقتصادية للاقليم.

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