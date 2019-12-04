بعد مفاوضات مع المحتجين.. إعادة فتح طريق بعقوبة - خانقين في ديالى

2019/12/04 | 10:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

أفاد أمصدر أمني من محافظة ديالى، الأربعاء (4 كانون الأول 2019) بإعادة فتح طريق بعقوبة خانقين في دي...





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