مقتل عنصر في الحشد الشعبي بهجوم لداعش في قضاء خانقين

2019/12/04 | 10:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ احبطت قوة من اللواء 22 في الحشد الشعبي، الاربعاء، تعرضا لعناصر داعش في قضاء خانقين بمحافظة ديالى.

وذكر الحشد في بيان اليوم ان ” قوة من اللواء 22 في الحشد احبطت تعرضا لعناصر داعش ضمن قاطع المسؤولية في قضاء خانقين “، لافتا إلى ان “التعرض استمر لأكثر من 45 دقيقة قبل ان يلوذ الإرهابيون بالفرار “.

وأضاف الموفد ان ” خالد نعمة الظالمي احد منتسبي اللواء قتل خلال عملية صد التعرض”.

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