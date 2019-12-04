شاهد.. متظاهرو النجف يخرجون بمسيرة سلمية لحقن الدماء والتأكيد على سلمية الاحتجاجات

2019/12/04 | 10:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرج متظاهرو محافظة النجف، ليل أمس الثلاثاء، بمسيرة سلمية للتأكيد على المطالب المشروعة التي خرجوا من أجلها وهو تعديل الدستور وتغيير نظام الحكم، مؤكدين أن تظاهراتهم بعيدة عن المراقد والقبور ومكانها الحقيقي في ساحة الصدرين وليس ثورة العشرين.

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