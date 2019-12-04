التعليم تعلن تمديد التقديم على الكليات الاهلية

2019/12/04 | 10:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت وزارة التعليم العالي، اليوم الاربعاء، عن تمديد التقديم على الكليات الاهلية. واكد الوزارة في بيان صحفي تلقت "العهد نيوز" نسخة منه، انها “استمرار

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