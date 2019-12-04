عملية استباقية لتطهير جنوب بحيرة حمرين من الدواعش

2019/12/04 | 10:31 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نفذت قوة من اللواء الرابع في الحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، عملية استباقية بعد رصدها تحركات مشبوهة للإرهابيين جنوب بحيرة حمرين في محافظة ديالى.

وقال اعلام الحشد في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "قوة من اللواء الرابع رصدت تحركات مشبوهة للإرهابيين في محاولة لاستهداف القطعات الأمنية جنوب بحيرة حمرين".

واضاف، ان "القوة سارعت فجرا بتنفيذ عملية استباقية لملاحقة الإرهابيين وتأمين المنطقة بالكامل".

واشار الى ان "قوات الحشد الشعبي بعثت رسالة اطمئنان إلى المواطنين في محافظة ديالى بأنها على أتم الاستعداد في قواطع المسؤولية من اجل الحفاظ على أمن وأمان العراق".

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