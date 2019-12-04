طالباني: قرابة مليون نازح من محافظة نينوى في كردستان

2019/12/04 | 10:31 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن نائب رئيس وزراء اقليم كردستان قوباد طالباني، اليوم الاربعاء، ان قرابة مليون نازح من محافظة نينوى يتواجدون في الاقليم.

وقال طالباني في كلمة له خلال افتتاح المنتدى الدولي للاستثمار والاعمار في نينوى المنعقد في العاصمة اربيل ان "اقليم كردستان استقبل قرابة مليون نازح من محافظة نينوى ولا يزالون متواجدين في الاقليم".

واضاف انه "يمكن لكردستان ان تصبح بوابة مهمة لإعمار نينوى"، مردفا بالقول انه "ينبغي للحكومة الاتحادية ايلاء اهتمام اكثر بنينوى".

واستطرد طالباني بالقول ان "النزوح رفع معدل النسبة السكانية في اقليم كردستان الى 30% وهذا اثر على الموارد الاقتصادية للإقليم".

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